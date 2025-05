Arriva Igli Tare, il Corriere dello Sport: "Il Milan ora ha il Ds"

vedi letture

"Il Milan ora ha il Ds", questo è il titolo di questa mattina del Corriere dello Sport per introdurre il tema relativo a Igli Tare che sarà il nuovo direttore sportivo del club: leggi qui per le ultime notizie. Una frase che sa quasi come una liberazione dopo due anni senza qualcuno che effettivamente ricoprisse questo ruolo ma anche dopo il casting infinito che si è aperto nel mese di febbraio. Manca solo firma e ufficialità, non poco considerando i recenti precedenti con Fabio Paratici.

Continua il CorSport questa mattina: "Diavolo d'un Tare. Nonostante la stagione fallimentare non ci saranno rivoluzioni ai piani lati. La società inizierà a programmare". Nel sottotitolo il tema viene ampliato: "Dopo mesi di trattative, il club rossonero ha scelto. Si occuperà del mercato, l'ultima parola è di Furlani". Il contratto sarà lungo tre anni per l'ex dirigente della Lazio: i rossoneri hanno fatto un nuovo tentativo per Tony D'Amico che, però, si trova molto bene all'Atalanta.