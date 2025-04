Oramai è diventata routine. Tuttosport: "Il Milan e il brivido delle rimonte"

Nel post partita di Milan-Fiorentina, in conferenza stampa, Sergio Conceiçao ha detto di preferire una squadra che vinca tutte le partite 1 a 0 piuttosto che 3 a 2, anche perché il primo risultato è sinonimo anche di solidità difensiva e capacità di saper soffrire tutti insieme. Peccato che da quando siede sulla panchina del Diavolo, il portoghese ha visto la sua squadra terminare la partita solo in tre occasioni con la porta inviolata.

Anche ieri sera l'approccio è stato pessimo, con la Fiorentina che addirittura è andata in vantaggio di due gol dopo appena 10 minuti. Come spesso è accaduto da quando c'è Sergio Conceiçao, il Milan ha però saputo reagire allo svantaggio recuperando grazie ad Abraham e Jovic la formazione di Palladino, che per una questione di centimetri non la vinceva all'88esimo. Sulla rocambolesca partita di San Siro Tuttosport ha questa mattina titolato in apertura: "Il Milan e il brivido delle rimonte"