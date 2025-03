Paratici incontra l'agente di De Zerbi. Tuttosport sul Ds rossonero: "Decisione aperta"

Un po' come un fulmine a ciel sereno, ieri pomeriggio Fabio Paratici, candidato al ruolo di direttore sportivo per il Milan, è stato intercettato nei pressi di un albergo a Milano (leggi qui) dove ha avuto modo di incontrare a pranzo Edorardo Crnjar che è l'agente di Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Marsiglia in Francia e possibile nome per la panchina del Diavolo in vista della prossima stagione. Oggi anche Tuttosport riporta questa notizia scrivendo semplicemente: "Paratici con l'agente di De Zerbi".

Nell'occhiello si legge: "Il candidato Ds a Milano: Allegri e Conte nella sua lista". Nulla è ancora deciso per quanto riguarda il nuovo ruolo all'interno della dirigenza rossonera. Giorgio Furlani ha incontrato Paratici ma prima di imboccare una strada precisa vuole avere colloqui anche con gli altri candidati forti: Igli Tare e Tony D'Amico su tutti. Chiaro che se verrà perseguita la pista Paratici, in ottica nuova guida tecnica bisognerà prestare molta attenzione ai nomi di Antonio Conte e Massimiliano Allegri.