MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport titola così nella sua prima pagina odierna, in taglio laterale, su Sandro Tonali che ha lasciato tutti con il fiato sospeso dopo la bruttissima caduta in amichevole contro l'Albania: "Tonali ok". Nel sottotitolo si legge: "Fuori pericolo, va in vacanza" e poi le parole che il giocatore ha rilasciato via social "Niente paura, Milan, sto bene".