Pioli passa a Marassi sotto di un uomo. La Gazzetta: "Testa Milan"

Grande successo ieri sera del Milan sulla Samp 2-1) grazie ad una prova non bellissima da vedere, soprattutto nel secondo tempo, ma efficace. I rossoneri, sotto di un uomo dal 46esimo dopo il rosso a Leao, la vincono anche grazie alla propria mentalità. La Gazzetta dello Sport, infatti titola così in prima pagina: "Testa Milan". LA squadra di Pioli è momentaneamente prima in attesa dell'Atalanta.