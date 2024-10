Polemiche Udinese. La Gazzetta: "Runjaic:«L'arbitrggio mi lascia dubbi»"

vedi letture

Ieri sera il Milan ha vinto contro l'Udinese portandosi a casa una partita che si era terribilmente complicata per via dell'espulsione alla mezz'ora di Tijjani Reijnders. Giocare per oltre un'ora in inferiorità numerica non è semplice, eppure la formazione di Paulo Fonseca è riuscita tenere botta non permettendo a quella di Rujnaic di sfondare il muro.

Nel post partita di San Siro l'allenatore dei friulani si è detto essere insoddisfatto per la prestazione dei suoi nei primi 30 minuti di gioco, che alla fine sono risultati essere decisivi, ammettendo che il Milan che giocato e proposto di più. Dall'espulsione in poi, però, l'Udinese ha alzato baricentro e ritmo trovando per due volte la rete del pareggio, gioia spezzata da altrettanti interventi del Var.

Ed è proprio su questo discorso che è nata la polemica di Runjaic scrive La Gazzetta dello Sport, che in conferenza stampa ha detto: "Mi lascia qualche dubbio (l'intervento del Var sul secondo gol, ndr), come sul contatto tra Pavlovic e Kabasele in area del Milan. Ma sono un allenatore e non un arbitro. La responsabilità delle decisioni è di Chiffi. Oramai è andata".