Prime pagine di oggi. Gazzetta e CorSport concordi: accelerata sul mercato. I titoli

vedi letture

Vediamo insieme le prime pagine di oggi dei principali quotidiani sportivi italiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazzetta dello Sport posiziona il Milan come notizia principale in prima pagina. "Milan, in volo da te", il titolo, accompagnato dalla descrizione: "Allegri vuole Jashari e Estupinan in tournée. È ora di chiudere per lo svizzero e per il terzino. Max li vuole in ritiro e Tare è al lavoro per accontentarlo".

CORRIERE DELLO SPORT

Il titolo principale è dedicato al duello tra Inter e Napoli per Ademola Lookman, ma, di spalla, c'è anche spazio per il Milan sul Corriere dello Sport. Il titoletto è dedicato alla trattativa per Pervis Estupinan: "Estupinan: il Milan alza l'offerta". E la descrizione: "Dialogo aperto per l'erede di Theo. Jashari litiga con il Bruges".

TUTTOSPORT

La prima pagina di Tuttosport, invece, non prevede notizie sul Milan. L'attenzione è rivolta al calciomercato della Juventus, con i bianconeri che pare abbiano trovato il tesoretto da destinare all'acquisto di Jadon Sancho grazie alle cessione di Mbangula al Werder Brema e di Weah al Marsiglia.

LA REPUBBLICA

La Repubblica titola sul valzer degli attaccanti: "Da Nuñez a Osimhen: inseguendo un gol si spende una fortuna". La Juventus tenta il centravanti uruguaiano del Liverpool che era finito nel mirino del Napoli prima dell'arrivo di Lorenzo Lucca. La cessione di Victor Osimhen al Galatasaray porta 75 milioni nelle casse della società di Aurelio De Laurentiis. L’Inter ne verserà 50 all'Atalanta per Lookman, il Milan ha scelto Vlahovic per Allegri.