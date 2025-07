Loftus-Cheek è pronto. Il CorSport: "Cerca rilancio nella terza stagione italiana"

Ruben Loftus-Cheek è uno dei giocatori sui quali Massimiliano Allegri sta lavorando di più nel corso di questa preparazione estiva. Il tecnico del Milan è sicuro che l'inglese possa tornare quello della prima stagione in Italia, anche perché ci sono le qualità ed il fisico per riuscirci. L'anno scorso i tanti infortuni non hanno permesso all'ex Chelsea di dimostrare tutto il suo valore, ma le cose potrebbero essere cambiate, anche e soprattutto a livello di fiducia.

A confermarlo è stato lo stesso Loftus-Cheek in un'intervista rilasciata ai colleghi di The Straits, ripresa poi questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport che hanno titolato "L'inglese cerca rilancio nella terza stagione italiana".