"Allegri sceglie Vlahovic": il valzer dei 9 in Serie A secondo Repubblica

La Repubblica titola sul valzer degli attaccanti: "Da Nuñez a Osimhen: inseguendo un gol si spende una fortuna". La Juventus, dopo l'acquisto di Jonathan David, si è fatta sotto per il centravanti uruguaiano del Liverpool che era finito nel mirino del Napoli prima dell'arrivo di Lorenzo Lucca. La cessione di Victor Osimhen al Galatasaray porta 75 milioni nelle casse della società di Aurelio De Laurentiis. L’Inter ne verserà 50 all'Atalanta per Lookman, il Milan ha scelto Vlahovic per Allegri.

SAVICEVIC SAREBBE D'ACCORDO

La Gazzetta dello Sport ha intervistato una leggenda rossonera come Dejan Savicevic, il "Genio". Giocatore straordinario, ha giocato in rossonero per sei stagioni ed è riuscito a vincere quasi tutto quello che si poteva conquistare con una squadra di club. Nel suo palmares milanista si contano: 3 Scudetti, 1 Coppa dei Campioni, 1 Supercoppa Europea e 1 Supercoppa Italiana. Nella sua chiacchierata con la rosea ha parlato un po' di passato ma anche di presente rossonero, con l'arrivo di un giocatore slavo (Luka Modric) e l'interesse per un altro (Dusan Vlahovic).

Il pensiero di Savicevic sul possibile acquisto di Dusan Vlahovic: "Quest’anno, fra impegni con la Federazione e congressi Uefa e Fifa, ho visto poco calcio italiano. Ma Vlahovic mi piace, lo conosco: è giovane, ha 25 anni, forte, ha senso del gol, ha notevoli margini di miglioramento. Aveva fatto cose molto buone con la Fiorentina e anche, mi pare, con Allegri alla Juve. Spero che il Milan lo prenda, per lui e per Allegri. Max mi è simpatico e non soltanto perché è tornato ad allenare il Milan".