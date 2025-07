L'estate rossonera. Il QS: "Milan, tre gol all'U23. Estupinan è il dopo Theo"

L'estate è forse il periodo più importante dell'anno, non solo perché ci si può godere delle meritate vacanze dopo un anno intenso di lavoro, ma anche perché è il momento in cui si ricomincia da zero e si mettono le basi (solide) per la prossima stagione. Ed è questo quello che starebbe facendo il Milan, tra le prime amichevoli (quella contro il Milan Futuro) e il calciomercato, che presto dovrebbe regalare a Max Allegri più di un rinforzo.

In merito ai movimenti che si starebbero registrando in questa intensa estate rossonera, Il QS ha così questa mattina titolato in prima pagina "Milan, tre gol all'U23. Estupinan è il dopo Theo". In merito alle trattative per l'esterno ecuadoriano, dopo essersi vista rifiutare una prima offerta da 12 milioni di euro, la dirigenza rossonera sarebbe pronta a spingersi ai 15, già forte dell'ok del calciatore.