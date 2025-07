Divisione strategica. La Gazzetta: "Furlani in volo con la squadra. Ma Tare resta..."

Nella serata di ieri il Milan è partito da Malpensa in direzione Singapore per la prima parte della sua tournée estiva. Insieme alla squadra c'era ovviamente tutto lo staff di Max Allegri più una parte della dirigenza, che in occasione di questo impegno ha deciso di dividersi in maniera ovviamente strategica.

Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Furlani in volo con la squadra. Ma Tare resta..." così da dedicarsi interamente al calciomercato, che sta vivendo una fase di preoccupante stand-by dopo i colpi Samuele Ricci, Luka Modric e Pietro Terracciano.