Prima pagina Gazzetta: "Milan, in volo da te". Vicini sia Jashari che Estupinan

vedi letture

La Gazzetta dello Sport apre con il Milan come notizia principale in prima pagina, scrivendo: "Milan, in volo da te". Il titolo è accompagnato dalla descrizione: "Allegri vuole Jashari e Estupinan in tournée. È ora di chiudere per lo svizzero e per il terzino. Max li vuole in ritiro e Tare è al lavoro per accontentarlo".

LE PAROLE DELL'ALLENATORE DEL BRUGES

Nicky Hayen, allenatore del Bruges, si è così espresso in conferenza stampa al termine della Supercoppa belga, vinta contro l'Union Saint-Gilloise, sul futuro di Ardon Jashari, cercato con forza dal Milan da settimane: "Non commenterò. Io non reagirei in quel modo. Hai un contratto e cerchi di onorarlo fino all'ultimo giorno. L'accordo tra Ardon e i club è stato raggiunto. Vedremo quanto durerà. Sostengo il club al cento per cento. Questo è un ottimo esempio di come trattenere i giocatori migliori. Spero che si raggiunga presto un accordo, qualunque sia la decisione."

LE CARATTERISTICHE DI ESTUPINAN

Pervis Estupinan, difficilmente potrà raggiungere i picchi di Theo. Ma non per questo non può essere un giocatore comunque forte ed utile alla causa. Ma è importante sottolineare che il Theo 2021 e 2022 è stato uno di quei giocatori che avrebbe potuto fare la storia del calcio. Estupinan intanto ha la sua di storia, ed è particolare. In tanti avranno visto il terzino giocare alla grande con il Brighton di De Zerbi. L'allenatore italiano ha avuto sempre e solo belle parole per l'ecuadoregno.