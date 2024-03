Repubblica: "Pioli e il Milan, il futuro è nelle mani di Ibrahimovic"

vedi letture

Un'altra bella vittoria per il Milan. I rossoneri in questo 2024, al netto del passo falso a Monza, hanno decisamente aggiustato il tiro e adesso stanno mantenendo un rendimento molto elevato. Lo scudetto, per meriti che vanno riconosciuti all'Inter, è ormai perduto ma i rossoneri si giocano ancora il secondo posto, che garantisce qualificazione alla Supercoppa con incassi annessi, e soprattutto l'Europa League che li metterà di fronte a un derby italiano sicuramente molto intenso contro la Roma. Il Milan e Pioli si giocano il proprio futuro ed è proprio su questo tema che si concentra La Repubblica questa mattina.

Il titolo del quotidiano generalista recita: "Pioli e il Milan, il futuro è nelle mani di Ibrahimovic". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Consolidato il secondo posto in campionato, il bivio decisivo resta l'Europa League". Proprio Stefano Pioli ieri ha dichiarato: "Ci sono le basi per fare bene quest'anno e in futuro". Il tecnico conta su tutta la squadra a disposizione per cercare di convincere specialmente Zlatan Ibrahimovic e tutta la dirigenza a confermarlo anche al termine di questa stagione. Il Milan ha un grane rendimento ma l'anno prossimo sarà Ibra a prendere le scelte, specialmente sul mercato: e se dovesse partire Giroud, come si pensa verso la MLS, il primo grande acquisto dello svedese dovrà essere proprio un centravanti.