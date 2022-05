Repubblica titola: "American Milan per RedBird-Elliott vale 1.3 miliardi"

MilanNews.it

Anche il quotidiano generalista Repubblica mette la sua lente di ingrandimento sulla questione legata alla cessione del Milan. Il titolo evidenzia le tinte a stelle e strisce dell'operazione: "American Milan per RedBird-Elliott vale 1.3 miliardi". Viene specificato come gli arabi si sianio chiamati fuori dalla corsa e come la famiglia Singer dovrebbe rimanere in società con una quota di minoranza. Per il quotidiano l'annuncio potrebbe essere già fatto nel corso della prossima settimana. Nonostante l'offerta degli americani sia stata maggiore rispetto a quella messa sul piatto dagli arabi, la motivazione che ha spinto Elliott a scegliere i connazionali non è stata semplicemente economica: Elliott vuole rimanere in società per monetizzare sui ricavi come la costruzione del nuovo San Siro e l'auspicabile crescita della squadra in Europa.