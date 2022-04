Repubblica: "Venerdì le prime firme. Il Milan a Investcorp a fine campionato"

MilanNews.it

In merito al cambio di proprietà del club di via Aldo Rossi, l'edizione odierna di Repubblica titola così: "Venerdì le prime firme. Il Milan a Investcorp a fine campionato". Il quotidiano spiega che nella giornata di venerdì è prevista la firma preliminare dell’accordo (signing), mentre per il closing bisognerà aspettare qualche giorno in più (probabile che l'annuncio verrà fatto dopo la fine del campionato in corso).