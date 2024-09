Riparte la Champions League: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Ci siamo, riparte oggi la Champions League. L'attesa è tanta come sempre ma quest'anno forse un po' di più anche grazie al nuovo format che prevede un numero maggiore di partite e soprattutto una sfilza di big match e partite di cartello fin dal girone unico della prima fase. In campo ci sarà già il Milan che questa sera alle 21, a San Siro, ospita il Liverpool del nuovo tecnico Arne Slot. In campo, per le italiane, anche la Juventus alle 18.45. Di seguito si riportano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani pubblicati questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport propone un titolo in apertura generale sulla competizione e sulle due italiane impegnate oggi: "Europa, eccoci. Via al sogno delle 5 italiane". Sul Milan, impegnato stasera, viene aggiunto: "Fonseca con il Liverpool vuole il vero Diavolo: 'Ora c'è più fiducia'". Simile come concetto la prima pagina del Corriere dello Sport che scrive: "La super notte. Champions mai vista: 36 club, 267 partite, 5 italiane e girone unico. Oggi il via con Juve e Milan". Sui rossoneri: "Salah a casa Leao. Fonseca senza paura: 'Il Liverpool possiamo batterlo'". Su Tuttosport il Diavolo è lasciato in taglio laterale: "Il Milan sfida il Liverpool. E' Chiesa il jolly Reds. Ibra carica Morata". Nel sottotitolo: "Prima convocazione per Federico Chiesa che va in panchina. Dopo oltre due settimane si rivede Zlatan a Milanello".