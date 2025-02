Santi-Joao, amore a prima vista. Il CorSera: "Nasce il Milan da rimonta"

Il Milan nello scorso calciomercato invernale ha investito tanto per un motivo: rinforzare e rendere più competitiva la rosa di Sergio Conceiçao in vista di questa seconda parte di stagione. La dirigenza ha fatto l suo, adesso spetta però ad allenatore e giocatori di essere all'altezza della maglia rossonera, raggiungendo quantomeno l'obiettivo minimo che ci si era prefissati all'inizio della stagione, il quarto posto, o comunque la qualificazione alla prossima Champions League.

Contro la Roma si sono visti sprazzi del Milan che sarà, con Joao Felix e Santiago Gimenez che hanno immediatamente dimostrato di saper e poter stare in campo insieme, come dimostra l'assist del Bebote per il portoghese. È nata dunque una squadra diversa a gennaio, forte e competitiva in ogni ruolo, o meglio, come scritto questa mattina da Il Corriere della Sera, "Un Milan da rimonta".