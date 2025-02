Sbando più totale. Il CorSport in apertura: "Conceiçao. Il Bologna cancella il Milan"

Ieri il Milan doveva fare una cosa sola per quantomeno cercare di rendere onore a questa stagione: vincere ed accorciare in classifica dalla Juventus per alimentare i sogni Champions League. Sogni che all'inizio si credeva potessero essere a questo punto già realtà, anche perché stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso ha chiuso seconda e che, a detta del Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, è stata rinforzata.

Oggi però la classifica parla chiaro: ottavo posto in classifica ed otto punti di distanza dalla Juventus quarta. La stagione è fortemente compromessa, non che prima non lo fosse, ma adesso anche quel lume di speranza che il Milan aveva tenuto acceso per la Champions League si sta affievolendo fino a spegnersi. In merito alla disfatta emiliana dei rossonero Il Corriere dello Sport ha così titolato questa mattina in apertura: "Conceiçao. Il Bologna cancella il Milan"