Scrive il CorSport: "Un biennale per Fonseca e nasce l'U23"

Questa mattina il Corriere dello Sport prova a riportare quanto manca prima di vedere l'ufficialità di Paulo Fonseca al Milan. Il titolo del trafiletto sull'edizione di questa mattina recita la formula con cui il portoghese si siederà sulla panchina rossonera: "Un biennale per Fonseca". Secondo quanto viene riportato rimangono solamente gli ultimi dettagli burocratici da sistemare e poi ci sarà il via libera per l'annuncio ufficiale. Già la prossima settimana, come viene raccontato da tempo, potrebbe essere quella giusta. Il lusitano firmerà un contratto biennale con opzione sul terzo anno dal valore di 3 milioni di euro, bonus inclusi.

Ma il Milan avrà anche altri due allenatori da ufficializzare. La seconda parte del titolo infatti recita: "Nasce l'U23". Per l'iscrizione della seconda squadra manca solo l'ok delle istituzioni: al progetto sta già lavorando Jovan Kirovski, ex LA Galaxy che è già operativo in quel di Milano. Per la panchina è stato scelto Daniele Bonera. Quindi sarà necessario trovare un nuovo tecnico della Primavera, dopo che Ignazio Abate ha dato l'addio per provare il salto tra i professionisti.