Sfida Leao-Anderson, il CorSport: "Rafa vince il duello a distanza"

La partita di ieri metteva a confronto anche due dei giocatori più divertenti del campionato: Rafael Leao per il Milan e Felipe Anderson per la Lazio, entrambi sulla stessa fascia, la sinistra rossonera e la destra laziale. Alla fine dei 90 minuti, nonostante una partita non memorabile dal punto di vista tecnico, è il portoghese del Milan a spuntarla. Il Corriere dello Sport questa mattina titola: "Il jolly di Leao e Felipe a metà". Nell'occhiello viene chiarito: "Parlano portoghese e giocano sulla stessa fascia ma solo uno ha lasciato il segno". Ancora, si tratta di Rafael Leao.

Il sottotitolo va ancora più nello specifico: "Al brasiliano manca l'acuto: il rossonero riesce a incidere e vince il duello a distanza". Nonostante un primo tempo non esaltante, nella riprese Leao è in grado di portare qualche pericolo in più, in particolare entra nell'azione del gol con il cross in area che apre il via alla sfida a distanza tra Okafor e Provedel, vinta di forza dallo svizzero. La partita dei due giocatori di fantasia è simile ma Leao è più preciso.