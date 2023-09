Stadi, problema italiano. Il Sole 24 Ore: "Burocrazia tiene fermi investimenti per 2.5 miliardi"

Il Milan e l'Inter, come è noto da diversi anni, stanno lavorando al progetto del nuovo San Siro con il Comune di Milano. Un programma che negli anni ha subito tantissimi stop e davanti al quale si sono messi innumerevoli ostacoli - ultimo quello del vincolo - tanto che i due club sarebbero giunti al limite della sopportazione e sarebbero pronti a muoversi in altre direzioni, in solitaria: i rossoneri a San Donato, i nerazzurri a Rozzano. Oggi Il Sole 24 Ore ha condotto un'indagine sulla situazione stadi in Italia che sembra essere uguale per tutti.

Il titolo recita: "Stadi, la burocrazia tiene fermi investimenti per 2.5 miliardi". Non solo Milan e Inter ma anche Venezia, Fiorentina, Roma, Bologna e Cagliari tra le altre stanno riscontrando problematiche di questo tipo.