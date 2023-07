Stadio a San Donato, Tuttosport titola: "Il Milan studia già la mobilità"

MilanNews.it

La questione dello stadio a San Donato ha ripreso piede dopo che il Milan avrebbe comprato la zona dell'area San Francesco dal veicolo Sport Life City. Oggi Tuttosport titola. "Il Milan studia già la mobilità". Il club rossonero deve ancora presentare il suo primo progetto all'amministrazione del comune dell'hinterland milanese ma intanto si fanno le prime ipotesi sulla viabilità. Trovandosi in mezzo alla bretella tra A1 e tangenziale, saranno necessari nuovi accessi per i tifosi in auto e pullman così come bisognerà implementare il servizio di navette dalla stazione della metropolitana. Vista l'area non molto estesa diventa difficile programmare la costruzione di altri edifici limitrofi come centro commerciale e negozi ma tutto viene rimandato alla presentazione del progetto.