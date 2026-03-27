Tonali trascina l'Italia in Bosnia: le prime pagine dei quotidiani in edicola

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Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola, questa mattina, sono principalmente dedicati alla vittoria dell'Italia nella semifinale dei Playoff per accedere ai Mondiali 2026 che si terranno quest'estate in Nord America tra Stati Uniti, Messico e Canada. Gli Azzurri del CT Gennaro Gattuso hanno vinto 2-0 contro l'Irlanda del Nord a Bergamo e adesso per staccare il pass dovranno affrontare, fuori casa, la Bosnia Erzegovina nella serata di martedì. Autentico mattatore e trascinatore l'ex rossonero Sandro Tonali, autore del gol che ha sbloccato la partita e scacciato la paura oltre che di un assist per la rete di Kean della sicurezza. Le copertine se le prende tutte lui.

La Gazzetta dello Sport titola così: "Italia SÌ". Nel sottotitolo, tra le altre cose, si legge: "Tonali scatenato: segna e regala l'assist a Kean". Citato anche Gattuso: "Ci voleva una vittoria così". Il Corriere dello Sport tira un sospiro di sollievo, aprendo con: "E questa è andata. Italia in finale: ci pensano Tonali e Kean". Nel sottotitolo: "Avvio complicato, nella ripresa Sandro e Moise trascinano la Nazionale". Tuttosport recita in prima pagina: "E andiamo!". E poi prosegue: "Bergamo trascina l'Italia contro l'Irlanda del Nord: Tonali e Kean ci portano in Bosnia"