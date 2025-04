Tutte racchiuse in 10 punti. Il CorSport in apertura: "Brivido Europa, una volata mai vista"

È un sali e scendi continuo, una montagna russa. Con la vittoria di venerdì sull'Udinese il Milan si è nuovamente intromesso nella corsa all'Europa, che vede coinvolte addirittura 10 squadre, chi per la Champions League, chi per l'Europa League e chi invece per la Conference. Sfumato il quarto posto, che dista oramai 10 minuti, la formazione rossonera deve provare ad entrare in Europa, anche se dalla porta di servizio, perché un club come il Diavolo non può restare fuori da tutto, non se lo può permettere.

L'Europa League è il nuovo obiettivo minimo, raggiungibile non solo tramite la Coppa Italia ma anche via campionato, dato che alla fine il quinto posto dista al momento 6 punti. La differenza la faranno gli scontri diretti contro Roma, Bologna e Atalanta che aspettano il Milan, per un finale di stagione che si pronostica essere incandescente, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha titolato in apertura "Brivido Europa, una volata mai vista".