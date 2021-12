Tuttosport - Adli non arriverà a gennaio: il Milan rispetterà l'accordo col Bordeaux

L’emergenza a centrocampo che affronterà il Milan nelle prossime settimane, con Kessie e Bennacer impegnati in Coppa d’Africa, ha riacceso le voci su Adli, secondo le quali il Milan starebbe pensando di anticipare il suo arrivo in Italia. Le indiscrezioni, però, non trovano riscontro. Come riporta Tuttosport, infatti, gli accordi presi con il Bordeaux sono chiari e non c’è intenzione di romperli, anche perché una rimodulazione dell’accordo potrebbe costare al Milan il pagamento di una penale.