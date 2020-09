Tuttosport - Bakayoko, il Milan vuole chiudere la trattativa alle proprie condizioni

Secondo quanto riporta Tuttosport, ci sarebbe stato un rallentamento nella trattativa tra il Milan e Tiemouè Bakayoko. I rossoneri, infatti, sono molto interessati al giocatore ma cogliono chiudere la trattativa alle proprie condizioni e non a quelle del Chelsea che per il francese chiede un riscatto eccessivo. In alternativa il Milan sonda i nomi di Florentino del Benfica e Soumarè del Lille.