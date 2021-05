Tuttosport - Champions, prestigio e soldi: ballano 50 milioni

Va bene il prestigio, ma alla fine è anche e soprattutto una questione di soldi. Quelli derivanti dalla Champions e dalla classifica finale del campionato. Come riporta Tuttosport, per i piazzamenti dal secondo al quinto posto si va dai 19,4 milioni di euro per chi arriva dietro l’Inter, ai 12,5 di chi rimarrà fuori dalle prime quattro. Questo significa che l’Atalanta, se dovesse estromettere il Milan, andrebbe a togliere dalle casse rossonere almeno 7 milioni di euro. Ecco perché la Dea non ha alcun interesse a regalare la vittoria alla squadra di Pioli. A questa perdita, inoltre, si aggiungerebbero anche i mancati introiti della Champions.