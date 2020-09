Tuttosport - Diaz va veloce: "Forza Milan sempre"

È arrivato in anticipo (il suo aereo ieri è atterrato 10 minuti prima dell’orario previsto), si è già sottoposto al tampone e oggi pomeriggio sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto con il Milan. Come riporta Tuttosport, Brahim Diaz va veloce. "Sono molto felice di essere in questo grande club. Sono pronto per questa nuova sfida. Forza Milan, sempre", ha dichiarato il talento spagnolo, che darà a Pioli maggiori soluzioni in attacco. E non è da escludere che possa essere convocato per l'amichevole di sabato sera contro il Monza.