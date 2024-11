Tuttosport: "Fonseca contro De la Fuente: 'Stop di Morata un obbligo'"

Nonostante il trauma cranico riportato in allenamento dopo un duro scontro contro Pavlovic, la Spagna ha comunque convocato Alvaro Morata per i prossimi due impegni di Nations League contro Danimarca e Svizzera. La notizia non è stata presa bene in casa rossonera, soprattutto da Paulo Fonseca che ieri in conferenza stampa è apparso piuttosto arrabbiato dalla decisione del ct De La Fuente.

"Fonseca contro De la Fuente: 'Stop di Morata un obbligo'" è il titolo odierno sulla questione di Tuttosport che riporta prima di tutto le parole del ct spagnolo: "Morata ha ricevuto una forte botta, sta bene dopo gli accertamenti. C’è un protocollo e dovrebbe poter giocare la prima partita. Altrimenti, giocherà la seconda". E poi la replica di Fonseca: "Non so come possa dire queste cose (De la Fuente, n.d.r.), c’è un protocollo da rispettare. Dopo una contusione alla testa, il giocatore deve fermarsi e ho l’indicazione che debba farlo per dieci giorni. È il protocollo, non è un'opzione".

Come scrive Tuttosport, "Morata, sempre se avrà l’ok per volare, lunedì si recherà a Las Rozas de Madrid, il comune dove la nazionale spagnola prepara le sue partite. Verrà visitato dai medici della Federazione che nel frattempo avranno ricevuto tutta la documentazione da parte dello staff medico del Milan".