Tuttosport: "Il Milan cambia attacco. Ibra, addio vicino. Origi: tutto fatto"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Il Milan cambia attacco. Ibra, addio vicino. Origi: tutto fatto". Altro stop per lo svedese che dovrà restare fuori almeno 10 giorni per sottoporsi ad alcune cure specifiche per risolvere il sovraccarico del ginocchio sinistro. Visti i continui guai fisici, ci sono molti dubbi sul futuro di Ibrahimovic. Intanto il Diavolo ha praticamente chiuso l'arrivo di Origi, centravanti belga che arriverà a parametro zero dal Liverpool.