Tuttosport in apertura: "Inter, spreco e furia. Il Milan ora ci crede"

Tuttosport in apertura: "Inter, spreco e furia. Il Milan ora ci crede"MilanNews.it
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Oggi alle 08:48Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

"Inter, spreco e furia. Il Milan ora ci crede": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport. I rossoneri hanno questa sera contro la Lazio la grande chance di avvicinarsi ulteriormente ai nerazzurri che ieri hanno frenato contro l'Atalanta (1-1 tra le polemiche, club interista in silenzio stampa contro alcune decisione dell'arbitro Manganiello). Se il Diavolo dovesse vincere all'Olimpico potrebbe salire a -5 dalla vetta della classifica.

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 13

Torino-Parma 4-1

SABATO 14

Inter-Atalanta 1-1
Napoli-Lecce 2-1
Udinese-Juventus 0-1

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa
ore 15, Pisa-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Bologna
ore 18, Como-Roma
ore 20.45, Lazio-Milan

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina