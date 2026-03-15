Tuttosport in apertura: "Inter, spreco e furia. Il Milan ora ci crede"
"Inter, spreco e furia. Il Milan ora ci crede": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport. I rossoneri hanno questa sera contro la Lazio la grande chance di avvicinarsi ulteriormente ai nerazzurri che ieri hanno frenato contro l'Atalanta (1-1 tra le polemiche, club interista in silenzio stampa contro alcune decisione dell'arbitro Manganiello). Se il Diavolo dovesse vincere all'Olimpico potrebbe salire a -5 dalla vetta della classifica.
SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 13
Torino-Parma 4-1
SABATO 14
Inter-Atalanta 1-1
Napoli-Lecce 2-1
Udinese-Juventus 0-1
DOMENICA 15
ore 12.30, Hellas Verona-Genoa
ore 15, Pisa-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Bologna
ore 18, Como-Roma
ore 20.45, Lazio-Milan
LUNEDÌ 16
ore 20.45, Cremonese-Fiorentina
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