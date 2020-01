L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport pone l’accento - in prima pagina - sulla sofferta ma importantissima vittoria della squadra di Pioli sul campo del Brescia. "Ancora Rebic! È euroMilan", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: “Terza vittoria di fila e sesto posto”. In questo momento, i rossoneri, in attesa delle altre partite, sono in piena zona Europa League.