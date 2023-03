Tuttosport in prima pagina: "Da Hojlund a Szoboszlai. Napoli-Milan, mercato hot"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport riporta in prima pagina un po' di indiscrezioni e idee di calciomercato, in particolare per Milan e Napoli che dunque, oltre alle tre partite che si giocheranno in questo mese di aprile, potrebbero sfidarsi anche ai tavoli delle trattative. Il titolo recita: "Da Hojlund a Szoboszlai. Napoli-Milan, mercato hot". Soprattutto per quanto riguarda l'attacco ci sono nomi importanti, uno su tutti quello di Rasmus Hojlund, centravanti danese dell'Atalanta. Torna in voga anche il profilo di Dominik Szoboszlai anche dopo un siparietto social con Rafa Leao.