C’è spazio anche per i rossoneri, o meglio, per le strategie di mercato del club, sulla prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport. "Gallo, il Milan nella testa", titola il noto quotidiano torinese, che poi aggiunge in taglio laterale: "Belotti pensa sempre più ai rossoneri, pronti a rimpiazzare Kessie con Kamara".