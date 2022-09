MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio stamattina anche per il Milan che stasera farà il suo esordio in Champions League in casa del Salisburgo: "Leao spacca Europa". Dopo essere stato decisivo sabato nel derby, il giovane attaccante portoghese sogna una notte da protagonista anche in Europa. I rossoneri vogliono iniziare il girone con una vittoria.