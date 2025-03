Tuttosport in prima pagina: "Paratici porta Conte al Milan"

"Paratici porta Conte al Milan" è il titolo in prima pagina di Tuttosport. Entrano nel vivo i colloqui per il nuovo ds: l’ex Tottenham ha parlato con Furlani e appare favorito su Tare e D’Amico. Un suo arrivo aprirebbe per la panchina uno scenario che non si è concretizzato nell’estate 2024. Conte e Paratici due hanno lavorato insieme a Torino e in Inghilterra: ipotesi concreta in caso di addio al Napoli. Allegri sarebbe invece il piano B.

Furlani ha incontrato Paratici

Rientrato da Dubai, il Ceo Giorgio Furlani si è subito immerso nel casting per il nuovo direttore sportivo del Milan. Il dirigente rossonero non ha perso tempo ed ha incontrato negli scorsi giorni uno dei candidati principali a questa prestigiosa poltrona, Fabio Paratici, che dal canto suo starebbe studiando la soluzione migliore per non lasciarsi male con il patron del Tottenham Daniel Levy, figura che gli è stata particolarmente vicino nel corso di questa squalifica (che scadrà in estate).