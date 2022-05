MilanNews.it

Non solo a Milano, ma per Sassuolo-Milan ci saranno occhi da tutto il mondo, soprattutto da New York. In occasione dell'importantissima gara di oggi alle 18, anche i futuri proprietari tiferanno i rossoneri. Tuttosport, per questo motivo, ha titolato così in taglio basso nella prima pagina odierna: "Scudetto e Redbird: febbre Milan".