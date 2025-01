Tuttosport in prima pagina: "Thuram no, Leao nì. Supercoppa di spine"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina in prima pagina: "Thuram no, Leao nì. Supercoppa di spine". Domani alle 20 italiane Inter e Milan si affronteranno a Riyad nella finale di Supercoppa Italiana dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente Atalanta e Juventus. Per questa importantissima sfida, è ancora in forte dubbio Rafael Leao che è ancora alle prese con il problema muscolare rimediato contro il Verona prima di Natale e che al massimo potrebbe recuperare per la panchina.

Non dovrebbe invece esserci in casa nerazzurra Marcus Thuram che si è infortunato nella semifinale di qualche giorno fa contro l'Atalanta: ""Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a Riyadh ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata nella giornata di domani" il comunicato di ieri dell'Inter.