Tuttosport: "Joao Felix si è preso il Milan. Gioca in coppia con Abraham"

vedi letture

"Joao Felix si è preso il Milan. Gioca in coppia con Abraham": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che, dopo il gol al debutto in rossonero contro la Roma in Coppa Italia, Joao Felix giocherà questa sera in casa dell'Empoli per la prima volta da titolare con la maglia del Diavolo. Il portoghese, arrivato in prestito secco dal Chelsea durante il mercato invernale, farà coppia con Tammy Abraham che vinto il ballottaggio con Santiago Gimenez. Il centravanti messicano giocherà con ogni probabilità dal primo minuto mercoledì in Champions League contro il "suo" Feyenoord.

Nella giornata di ieri, Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, ha spiegato in conferenza stampa perchè i Blues hanno deciso di cedere Joao Felix: "Cosa è successo? Non è successo nulla. Semplicemente, l'ho detto molte volte, i giocatori si allenano ogni giorno e vogliono giocare tutte le partite. Purtroppo, solo 11 giocano tutte le partite e abbiamo deciso insieme che era una buona opzione farlo partire. Non si è mai lamentato, è stato molto bravo con noi, professionale. È solo una mia decisione, il motivo è che abbiamo bisogno di equilibrio difensivo. Quando hai così tanti giocatori offensivi, a volte puoi subire una transizione o un gol, e a me non piace".