Tuttosport - Mercato Milan: non viene abbandonata la pista Ziyech

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli obiettivi principali sono un difensore centrale e un centrocampista, ma il Milan non ha abbandonato ancora del tutto la pista che porta ad Hakim Ziyech, attaccante esterno in uscita dal Chelsea che viene considerato in via Aldo Rossi come l'elemento ideale per aumentare la qualità sulla fascia destra d'attacco. Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge però che il giocatore marocchino inizia ad essere impaziente con il club rossonero che non affonda il colpo.