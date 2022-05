MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagine dedicate al Milan, Tuttosport titola così il rush finale dei rossoneri: "Milan, da favorito c'è più pressione". Già in passato la squadra di Pioli ha dimostrato di non saper sfruttare i match ball e oggi scenderà in campo con la Fiorentina senza essere a conoscenza del risultato di Udinese-Inter.