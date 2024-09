Tuttosport: "Milan incubo Liverpool. Fonseca derby da brividi"

La magia della Champions ha avuto sul Milan un effetto di soli 15 minuti, perché dal sedicesimo in poi la formazione di Paulo Fonseca è completamente scomparsa dal rettangolo verde di gioco dando lustro e campo al Liverpool, che di certo non se lo è fatto ripetere più di due volte.

Alla fine il Diavolo ha perso, male, anche se il risultato finale potrebbe ingannare. Il tabellone di San Siro al termine dei 5 minuti di recupero, diventati poi 6, recitata 3 a 1 a favore dei Reds, che dopo lo spavento iniziale firmato Pulisic, hanno dimostrato che la sconfitta casalinga contro Nottingham Forest è stata un semplice incidente di percorso.

Un po' come potremmo ironicamente definire la vittoria di sabato del Milan contro il Venezia, perché sennò non si spiegherebbe una tale prestazione. E domenica c'è l'Inter, un vero e proprio incubo per tutti i tifosi milanisti oramai. Ed in merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato con "Fonseca derby da brividi", quasi a voler definire la stracittadine l'ultima spiaggia per l'allenatore portoghese, oramai sulla graticola.