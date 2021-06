Tuttosport - Milan, l'atteggiamento di Calhanoglu non è piaciuto alla dirigenza rossonera

Il piano di Hakan Calhanoglu, che voleva mettersi in mostra all'Europeo per attirare qualche top club europeo, è fallito viste le sue deludenti prestazioni e l'eliminazione della Turchia. Secondo Tuttosport, aldilà delle frasi di circostanza, l'attaggiamento del turco non è piaciuto alla dirigenza rossonera che ora si attende a brevissimo una risposta del giocatore all'offerta di rinnovo da 4 milioni di euro a stagione.