Tuttosport: "Milan scippato: Rosetti, basta con questi arbitri"

"Milan scippato: Rosetti, basta con questi arbitri". Sulla prima pagina di Tuttosport si parla anche dei rossoneri. È il direttore Xavier Jacobelli ad approfondire la questione: "Sarebbe ora - scrive - che Rosetti la smettesse di mandare in giro il signor Cüneyt Cakir a far più danni della grandine. Quando arbitra lui, che giochi la Nazionale o in campo ci siano i club, il calcio italiano prende legnate. La disastrosa direzione di San Siro è costata al Milan una sconfitta immeritata, ingiusta, indegna ed è stata aggravata dal signor Bitigen, addetto al Var: evidentemente, egli non è stato da meno del collega".