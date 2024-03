Tuttosport: "Pazza Inter? No, ora è pazzo Milan. Ibra: fiducia a Pioli"

vedi letture

"Pazza Inter? No, ora è pazzo Milan. Ibra: fiducia a Pioli": titola così questa mattina Tuttosport che, analizzando il rendimento della squadra rossonera, spiega che il Diavolo non riesce a ritrovare continuità . Il problema principale resta sempre la difesa e i troppi gol subiti: in 38 gare tra campionato e coppe il Milan ha sì segnato 70 reti, ma ne ha incassate già 48.

Intanto nelle scorse ore sono arrivate alcune dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, il quale ha confermato ancora una volta la fiducia del club di via Aldo Rossi in Stefano Pioli: "Cosa deve fare per la riconferma? Deve continuare così, sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui".