Tuttosport riporta la promessa di Leao: "Milan, faremo grandi cose"

Dopo mesi di attesa, chiacchiere, voci e indiscrezioni, ieri si è finalmente celebrato il Leao-day con il talento rossonero che ha messo nero su bianco l'accordo per il rinnovo di contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni. Tuttosport questa mattina ha deciso di titolare con le parole del portoghese, in particolare con una sua promessa: "Milan, faremo grandi cose". Uscendo da Casa Milan, con la nuova maglia rossonera addosso, Rafa ha commentato così davanti a giornalisti e tifosi: "Vado in vacanza tranquillo. Sono molto contento di aver rinnovato il contratto, è una cosa che volevo. Speriamo di fare grandi cose in futuro.

E' stato un lungo percorso, feliche che siamo arrivati a un accordo. L'anno prossimo vogliamo vincere tante cose". Qui anche il video di MilanNews.it.