Tuttosport scrive: "Con Rabiot e Fofana un Milan da linea Maginot"

Mercato dal sapore storico per il Milan. O almeno è così che lo vede l'edizione odierna di Tuttosport che cita la linea Maginot nel suo titolo per descrivere l'interesse del club rossonero per due centrocampisti francesi che potrebbero andare a rinforzare con corsa, muscoli e anche qualità il reparto di centrocampo rossonero. Si tratta di Adrien Rabiot, attualmente svincolato, e Youssouf Fofana, appena entrato nell'ultimo anno di contratto con il Monaco. Entrambi, con Maignan, Theo e Giroud, sono stati appena eliminati da Euro 2024.

Titola così Tuttosport: "Con Rabiot e Fofana un Milan da linea Maginot". Si legge nell'occhiello del pezzo: "Il primo non ha rinnovato con la Juventus: è inseguito dalle big, i rossoneri ci provano. Per il secondo, che si svincola nel 2025, il Monaco chiede 25 milioni: trattativa aperta". Nel sottotitolo, poi, si spiega quali sarebbero i piani del Milan per la linea di centrocampo: "Il progetto è quello di formare una mediana di peso con Reijnders e Loftus-Cheek". E poi viene aggiunta una notazione sull'attaccante: "La prossima settimana decisiva per Morata".