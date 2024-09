Tuttosport scrive: "Fonseca si gioca il posto con il 4-2-4"

La notizia di ieri che era un'indiscrezione si è diffusa a macchia d'olio e ora è quasi certo che Paulo Fonseca si giocherà il tutto per tutto nel derby di questa sera. Il tecnico portoghese, il cui posto di lavoro è in bilico e a cui serve una vittoria convincente sotto ogni punto di vista per non salutare di già Milanello, prepara un Milan rinnovato tatticamente rispetto a quanto visto nelle prime quattro giornate e nella partita di Champions League contro il Liverpool. In particolare Fonseca sceglie le due punte.

Questa mattina Tuttosport ha titolato: "Fonseca si gioca il posto con il 4-2-4. Provato un Milan a forte trazione anteriore con Morata e Abraham più Leao e Pulisic". Nel sottotitolo viene riportata una citazione diretta del tecnico durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio: "Di sicuro non so fare una cosa: dare la palla agli avversari. Vogliamo dominare: io sempre un leone". Sulla carta è un 4-4-2 ma avendo due esterni e due terzini così offensivi, pensare al 4-2-4 non è un'utopia.