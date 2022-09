Tuttosport: "Spremuta Giroud. Straordinari(o) per l'Europa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Spremuta Giroud. Straordinari(o) per l'Europa": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che Stefano Pioli, per i match contro Dinamo Zagabria e Napoli, avrà a disposizione un solo centravanti, cioè Olivier Giroud, visto che, oltre ad Ibrahimovic, dovrà rinunciare per infortunio anche a Rebic e Origi. A guidare l'attacco rossonero sarà quindi ancora una volta il francese che è sempre alla ricerca del suo primo gol europeo con la maglia del Diavolo.