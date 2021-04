Tuttosport su Romagnoli: "Ciao capitano: ora è l’uomo con la valigia"

"Ciao capitano: ora è l’uomo con la valigia". Lo scrive Tuttosport parlando di Romagnoli, il cui futuro al Milan - riferisce il quotidiano - è incerto. Il contratto del difensore, che non ha avuto una stagione positiva a livello di rendimento, sta per scadere e le schermaglie tra le parti non sono state positive. Raiola avrebbe chiesto 5 milioni netti per il rinnovo del suo assistito, ma il Milan sarebbe intenzionato a proporre cifre più basse. Se la questione non dovesse essere risolta entro l’estate, le parti potrebbero separarsi.